Crolli in edifici popolari, al via la messa in sicurezza a Trapani. Safina: “Agire in fretta”

L’Istituto Autonomo Case Popolari ha affidato ad un professionista esterno e ad una impresa i lavori di messa in sicurezza dell’edificio popolare interessato da un crollo nella notte di domenica scorsa in via Puglia, nel quartiere Fontanelle a Trapani.

Il crollo ha riguardato il solaio di una terrazza ad uso degli alloggi popolari siti nel primo piano dello stesso stabile, sovrastante un locale commerciale di proprietà dell’Ente. Nel frattempo, sono gli scantinati sono stati chiusi, per impedirne ogni accesso, a salvaguardia della pubblica incolumità. Sono state inoltre avviate e verranno concluse in pochi giorni, le verifiche statiche dell’intero soffitto del locale commerciale ed in particolare della copertura dei relativi porticati che al momento restano chiusi al transito delle persone. Sono tutt’ora in corso gli interventi conseguenti alle prescrizioni fatte dai Vigili del Fuoco.

Venerdì invece i tecnici dello Iacp hanno eseguito un sopralluogo nella palazzina del rione Sant’Alberto, oggetto di un cedimento di parte della recinzione del terrazzo. Anche in questo caso sono in corso i lavori per la messa in sicurezza la struttura.

Dario Safina

Intanto il deputato regionale del PD, Dario Safina incontrerà lunedì il commissario straordinario dello Iacp, Maurizio Norrito per affrontare le criticità dei quartieri periferici e verificare tutte le possibili soluzioni per sostenere le famiglie che abitano in quelle zone. “I crolli strutturali in edifici di edilizia popolare verificatisi nei giorni scorsi – spiega l’onorevole trapanese – preoccupano non poco. E’ evidente che è necessario agire con la massima sollecitudine per salvaguardare l’incolumità pubblica. E’ stato solo un caso fortuito infatti che in entrambi gli episodi verificatisi a Fontanelle e Sant’Alberto non si siano registrati danni a persone. Ma è evidente che non possiamo continuare ad affidarci al caso. Ecco perché ho chiesto di incontrare il commissario Iacp. E’ necessario mettere a punto un piano d’azione immediato che miri a scongiurare il ripetersi di incidenti del genere”. “Farò tutto quanto in mio potere per sollecitare l’attenzione del governo regionale sul tema della manutenzione degli alloggi popolari e sulla necessità di migliorare la qualità di vita di tutti quei cittadini che abitano nelle zone periferiche della città”, ha concluso Safina.