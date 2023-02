A Der Merhba Bik e Gruppo Carità Santa Cristina parte proventi Noma 2023

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Sport, cultura, moda e musica, ma soprattutto beneficenza in Noma 2023, evento organizzato dal Comitato Italiani all’Esterno (Com.It.es) di Malta in collaborazione con la Chamber of Fashion Malta Foundation e la Camera di Commercio Italiana a Malta. Nella serata, patrocinata dall’Ambasciata d’Italia a Malta e andata in scena nella sala gremita alla Spinola Suite dell’Hilton Baia Portomaso, i primi a salire sul palco sono stati per il Gruppo di Carità della Parrocchia di Santa Caterina, Don Gino Gauci, parroco da 40 anni della comunità italiana, e Penny Apap Brown per Dar Merhba Bik, associazione di sostegno a donne vittime di violenze domestiche. Ai rappresentati delle 2 associazioni sono andati parte dei proventi ricavati da una serata il cui filo conduttore è stata, oltre alla beneficenza, il forte legame che unisce Malta e l’Italia così come hanno più volte sottolineato, il presidente del Comitato Italiani all’estero di Malta, Vincenzo Catalano e Andrea Varischetti, primo segretario d’Ambasciata e Console d’Italia a Malta.

Nella “narrazione” di un evento fatto dai conduttori, il vicedirettore della TGR nazionale della Rai, Roberto Gueli, e da Moira Chetcuti, direttore eventi Chamber of Fashion Malta Foundation, c’è stato spazio per gli Inni nazionali con Rosabelle Bianchi e per il repertorio classico della musica interpretato dal tenore Luca Minnelli, ma anche per la moda con le sfilate dell’atelier Carla Grima, gli accessori dell’architetto italiano Selena Nei e i gioielli di SuèS Jewels. In primo piano pure lo spettacolo con un premio assegnato a Emma Muscat e allo sport, con riconoscimenti a Sue Abela, campionessa europea di Bowling, al nuotatore Neil Agius e ai giornalisti Gianfranco Coppola, presidente dell’Unione Stampa Sportiva italiana e Charles Camenzuli, presidente europeo dei giornalisti sportivi. Non è mancato il riferimento all’attualità ovvero a uno degli eventi sportivi dell’anno la 38th MC Adventure Malta Marathon, in programma domani con 2.300 atleti al via. Lo storico organizzatore della corsa, Joe Micallef, insieme al responsabile eventi, Nando Sorbello, hanno consegnato i pettorali ai Top Runners con il numero 1 affidato al marocchino Redouan Nouini che, insieme al connazionale Hicham Boufars, sono i favoriti per il successo finale. La nazione straniera maggiormente rappresentata al via della MC Adventure Malta Marathon, sarà l’Italia con 246 atleti. L’Ambasciata italiana di Malta assegnerà un premio al primo azzurro classificato (uomini e donne) sia nella Maratona che nella Mezza Maratona.

