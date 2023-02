Vengo dal Sud, la canzone ‘migrante’ di SUE disegnata dagli studenti del Sirtori

Le storie migranti sono corsi e ricorsi storici per il nostro Paese. E mentre continuano gli sbarchi dall’Africa alle coste siciliane, in cerca di un futuro migliore, il Sud non dimentica quando era la sua gente a lasciare la propria terra.

Nasce così l’iniziativa estemporanea e autonoma di una classe dell’Istituto Comprensivo “Sirtori” di Marsala, la II C del plesso di San Leonardo, che grazie alle insegnanti hanno avuto modo di ascoltare una canzone, “Vengo dal Sud” della cantautrice rhodense SUE, con il featuring della collega siciliana Simona Sciacca.

“Vengo dal Sud” (OrangeHomerecords/Believe) affonda le radici nelle migrazioni anni ’50, dei meridionali partiti alla volta del Nord per cercare una vita migliore.

In particolare, SUE racconta la storia di sua nonna, una donna che ha voluto cambiare il proprio destino. Gli studenti marsalesi, oltre ad ascoltare il brano, hanno potuto anche guardare il videoclip di “Vengo dal Sud”, girato a San Vito sullo Ionio, in Calabria.

GUARDA IL VIDEO:

L’obiettivo del video è quello di far riflettere sull’idea di integrazione e di accoglienza, ricordandoci di essere stati migranti a nostra volta, nel nostro Paese. E i ragazzi, hanno impresso le loro sensazioni in due disegni, collegando le migrazioni della storia, quelle che abbiamo vissuto e quelle che stiamo vivendo ancora oggi da punti di vista differenti, segnando le frasi salienti della canzone di SUE, fissando un concetto importante: “le tradizioni ci uniscono”.