Tennistavolo: due vittorie e una sconfitta per la marsalese “Lecocq”

Torna vincitrice dalla trasferta di Enna contro la locale Ausonia, la Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo Marsala, match valevole per l’undicesima giornata, quarta del girone di ritorno del Campionato nazionale B2 di Tennis Tavolo. Un altro successo che, visto il largo margine di 5-0, può far pensare ad una facile giornata per i pongisti azzurri, che invece hanno dovuto constatare l’alto livello degli ennesi nonostante la loro penultima posizione in classifica.

In particolare sono stati due i match complicati per capitan Titone e compagni, entrambi contro la giovane e talentuosa Martina Tirrito, sconfitta da Titone per 3-2 dopo un difficile recupero e da Alessandro Amato per 3-1 dopo un terzo set al cardiopalma vinto per 9-11. Esce bene dal confronto anche Alessandro Guttuso che batte di slancio Stoyanov 3-1.

Una vittoria che consente ai lilybetani di mantenere la seconda posizione in classifica a due soli punti dalla vetta e ad altrettanti dal terzo posto in vista dei possibili play off stagionali. Prossimo match in casa, contro la Top Spin Messina che impose la prima sconfitta stagionale ai ragazzi di Claudio Amato per 5-4. In serie C2 girone A, la società, capitanata da Francesco Fosa, perde lo scontro diretto per la salvezza contro il TT Mazzola B che adesso distanzia di altre due lunghezze in classifica i lilybetani che rimangono ancorati ad 8 punti.

Salvezza, comunque, ancora a portata di mano della Germaine Lecocq C2 considerati i tre incontri di regular season ancora da giocare. In serie D1 girone A, invece, vittoria in trasferta a Custonaci contro il TT Mediterraneo per 6-1 per Baiata, Gandolfo e Bellafiore, che consolidano la quarta posizione in classifica. In serie D2 ottima affermazione contro il Mediterraneo Alfra per 6-1, un successo che autorizza sogni promozione al Team lilybetano.