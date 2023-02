Le primarie del Pd: presentate le liste di Schlein e Bonaccini nel collegio Trapani/Agrigento

Sono state depositate le liste per le primarie del Partito Democratico, collegate ai due candidati che si contenderanno, domenica 26 febbraio, la guida del partito: il presidente della Regione Emilia-Romagna e la deputata Elly Schlein.

Per quanto riguarda la Sicilia, sono stati individuati 5 collegi, cui fanno riferimento le liste dei due candidati. Per quanto riguarda la zona occidentale, il collegio Sicilia 02 comprende le province di Trapani ed Agrigento. Scorrendo i nominativi inseriti nelle liste, si evidenzia la scelta di puntare su giovani e donne in misura maggiore rispetto al passato, a conferma del processo di cambiamento che si vorrebbe imprimere al partito in seguito a queste primarie.

Guida la lista Energia Popolare di Stefano Bonaccini la presidente dell’assemblea provinciale di Trapani Valentina Villabuona, con Mario Castronovo, Eleonora Sciortino, l’alcamese Filippo Cracchiolo, Sabrina Mangione e il campollese Baldo Stallone.

Fanno parte della lista Parte da noi di Elly Schlein l’assessora del Comune di Petrosino Caterina Marino (28 anni), Giovanni Picone (50 anni, di Campobello di Licata), Mariolina Bono (63 anni, di Sciacca), il castellammarese Alessio Navarra (39 anni), l’agrigentina Eleonora Mortellaro (47 anni) e il 26enne Alessio Buzzitta (Erice).

Domenica si voterà dalle 9 alle 20. Di seguito i seggi in cui sarà possibile recarsi per partecipare alle primarie.