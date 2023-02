Continuano i successi del Csb “Biglie e Birilli” di Marsala

Il Csb “Biglie e Birilli” di Marsala ancora in vetta alla classifica generale della Coppa Sicilia, prima in assoluto con 5 prove di cui 3 vinte, un 3° posto di Alessandro Scotti e l’8° di Emanuel Cucchiara nell’ultima prova. L’attività agonistica del biliardo marsalese continua anche nelle gare istituzionale con il primato di Alessandro Scotti nella 1ª Categoria e nella classifica a squadre.

Bene il presidente Cucchiara e D’Aguanno nella 2ª categoria e Giuseppe Amodeo nella terza pure tra i primi. Prossimo appuntamento per la “Biglie e Birilli” a Lucerna per il BTP. “I giovani che vogliono avvicinarsi a questa disciplina ci trovano nella sede marsalese della nostra assocazione, in via Probo 1-3; il nostro campione europeo juniores Emanuel Cucchiara sarà a disposizione”, affermano da Csb.