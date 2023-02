Scorrimento Veloce: dopo la luce in galleria arrivano i nuovi limitatori, chiusura due giorni

Nella galleria Santi Filippo e Giacomo dello Scorrimento Veloce Marsala Aeroporto, come abbiamo anticipato giorni fa, è stato ultimato lo step che riguarda il ripristino dei limitatori di corsia.

Al fine di completare la messa in sicurezza della galleria, sarà pertanto necessario chiuderla al transito veicolare per circa 48 ore, il tempo necessario per collocare i limitatori divelti dalle auto, alcune – imprudentemente – in fase di sorpasso.

In particolare, con provvedimento della Polizia Municipale è stata disposto che la galleria Santi Filippo e Giacomo, la prossima settimana, resterà chiusa alla circolazione dalle ore 8 del 1 marzo alle ore 9 del 3 marzo.

Resta percorribile a senso unico di marcia il primo tratto dello Scorrimento Veloce, compreso tra l’ingresso di via Salemi e il rifornimento di carburanti (accessibile e fruibile), con direzione consentita verso l’impianto stesso.

Inoltre, ai veicoli provenienti dal lato Birgi è imposta l’uscita obbligatoria verso la SS. 115, in contrada Bosco; contestualmente, chi si immette sullo SV dallo stesso ingresso di contrada Bosco è obbligato a proseguire in direzione Birgi. Apposita segnaletica, diurna e notturna, sarà comunque collocata a cura del settore tecnico comunale preposto all’esecuzione dei lavori.