Covid nel trapanese: 221 i positivi, altri due decessi nell’ultima settimana

Continua a scendere il numero dei positivi al Covid in provincia di Trapani. Il bollettino settimanale diffuso dall’Asp accerta 221 casi di positività (-51 rispetto alla scorsa settimana), così suddivisi tra i 25 Comuni del territorio trapanese: Alcamo 16, Buseto Palizzolo 2, Calatafimi Segesta 1, Campobello di Mazara 4, Castellammare del Golfo 4, Castelvetrano 5, Custonaci 3, Erice 19, Favignana 1, Gibellina 2, Marsala 44, Mazara del Vallo 13, Misiliscemi 5, Paceco 10, Pantelleria 6, Partanna 14, Petrosino 2, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 9, San Vito Lo Capo 1, Santa Ninfa 1, Trapani 46, Valderice 12, Vita 1.

Sale, purtroppo, il numero dei decessi dall’inizio della pandemia, che sono 826. In aumento anche i guariti, che adesso sono 160.661. Complessivamente, sono 27 i pazienti ricoverati nel trapanese: uno in terapia intensiva, 4 in sub intensiva, 16 in degenza ordinaria e 6 in Rsa/Covid Hotel.