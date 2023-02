Cinema Golden Marsala: tanti film da Siani a Colapesce-Dimartino e “Trieste è bella di notte”

Fino al 26 febbraio il Cinema Golden di Marsala torna con una nuova proiezione: “Tramite Amicizia” di e con Alessandro Siani e un cast formato da Max Tortora, Matilde Gioli, maria Di Biase, che verrà programmato solo alle ore 18.

Lorenzo (Alessandro Siani) è il proprietario di un’agenzia, “Tramite amicizia”, in cui si offre come amico a noleggio. Affabile, premuroso, gentile, è l’amico perfetto… Questa volta però a chiedergli aiuto sono i suoi stessi familiari, dipendenti di una fabbrica di dolci che il proprietario, Alberto Dessè (Max Tortora), sentendosi estremamente solo, vuole vendere mettendo dunque a rischio centinaia di posti lavoro.

Alle ore 20 e 22.20 continua il film Marvel “Ant-man and the Wasp: Quantumania”.

Il 27 e 28 febbraio invece, verrà proiettato il film “La Primavera della mia vita” con il duo musicale Colapesce e Dimartino solo alle ore 18.

Lorenzo e Antonio erano grandi amici e avevano raggiunto il successo musicale con il duo ‘I metafisici’, ma Antonio è poi scomparso senza dare spiegazioni. Tre anni dopo, Antonio contatta la manager del duo e offre a Lorenzo un misterioso progetto che gli varrà un compenso di 90mila euro (esentasse). Pur riluttante, Lorenzo si reca a Palermo dove ritrova Antonio che gli propone di scrivere insieme un libro sulle leggende siciliane. I due intraprendono un viaggio di otto giorni durante il quale incontreranno i personaggi più strani, da un “coro degli albini” a un pirata siculo, da un sedicente discendente di Shakespeare a un gruppo di fan di Jim Morrison, da un impersonatore di Re Artù a una fila di garibaldini nostalgici, più i membri dell’Antico Ordine Semenita che dovrebbe aiutare Antonio a connettersi con l’Albero Cosmico.

Il 28 invece, “Amici del terzo Mondo” terrà al secondo appuntamento al cinema per vedere “Trieste è bella di notte” un film sul confine instabile e confuso tra sicurezza e diritto.

E’ un documentario che racconta ciò che accade nel confine tra Slovenia e Italia, qualche chilometro sopra Trieste, dove giungono i migranti asiatici della rotta balcanica. Dopo essere riuscite ad attraversare la frontiera, queste persone rischiano di essere rimandati indietro, in Bosnia, se fermati dalle guardi italiane. Così facendo, viene tolta la loro possibilità di un’identificazione e di una richiesta di asilo. I fermi da parte delle guardie italiani sono operazioni che il nostro Ministero dell’Interno ha introdotto nel maggio del 2020, definendole “riammissioni formali”. Successivamente, nel maggio 2021, il Tribunale di Roma ha decretato che sono illegali e sono state sospese, ma il 28 novembre 2022, con il passaggio al nuovo governo, queste operazioni sono state riattiviate. A raccontare cosa si cela dietro di esse, come avvengono e soprattutto cosa accade a chi le subisce, sono alcuni migranti respinti. Le storie di questi uomini e di queste donne vengono raccontate tramite le immagini raccolte con gli smartphone durante il viaggio, mettendo in luce le contraddizioni e il dibattito interno che vivono le Istituzioni italiane. Nel frattempo un gruppo di migranti pakistani e afghani, radunato in una casa abbandonata a Bihać, in Bosnia, è pronto a mettersi in viaggio, diretto verso l’Italia. Cosa accadrà loro? L’Italia e gli altri Stati europei continueranno a respingerli?

