BONUS PUBBLICITÀ 2023: credito d’imposta del 75 % solo per la stampa

Il Bonus Pubblicità è un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali su investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50).

Le aziende possono beneficiare dell’agevolazione pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.

Per accedere, le imprese richiedenti devono presentare domanda tra il 1° marzo ed il 31 marzo 2023, mentre la comunicazione per la fruizione andrà trasmessa tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 2024.

Dal 2023 il Bonus Pubblicità torna al regime ordinario e spetta esclusivamente per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodicaù. Non sono più agevolabili gli investimenti in pubblicità sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Puoi usufruire del credito per gli investimenti su tutti i media del gruppo editoriale PubliNews, ovvero il quotidiano cartaceo MARSALA C’è, il settimanale EGADI C’è e i siti di informazione ITACANOTIZIE e MARSALALIVE.

Per informazioni: