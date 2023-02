BMW One Cup Series, nel test di Varano anche il marsalese Beppe Giacalone

Test in pista, sul circuito di Varano de Melegari per il pilota marsalese Beppe Giacalone e il pilota siracusano Fabio Spatafora. I due piloti Amokar Promotion, sono saliti a bordo delle BMW Serie 1 della ONE Cup Series che prenderà il via il prossimo 2 aprile a Vallelunga e si svilupperà su sei gare, fino al 5 di novembre.

“Una vettura diesel e con cambio al volante, molto divertente e sincera che si riesce a guidare quasi come un benzina, – le parole di Beppe Giacalone -. Il test si è sviluppato su tre giri, poi uno di raffreddamento freni e motore, e poi, dopo una sosta ai box e il controllo vettura, un altro turno di prova. Il mio miglior crono si è fermato in 1′ 20″ 015, mentre in assoluto, il migliore di giornata, lo ha segnato un pilota che conosce bene la pista di Varano in 1′ 18″ 00. Sono molto soddisfatto di questo test, tra l’altro mi sento assolutamente di consigliarlo a chi ha già un minimo di esperienza con il motorsport e si vuole affacciare alle gare in pista”.

Queste le parole a caldo di Fabio Spatafora subito dopo il test: “E’ una vettura molto sincera che si riesce a portare al limite ed è guidabilissima e divertente. Abbiamo mandato in crisi gomme e freni per vedere un po’ come si comporterebbe l’auto in gara, ma devo dire che l’auto si comporta benissimo e si può facilmente correggere. L’auto è una trazione posteriore, quindi con una tipica motricità da corsa. Per me l’auto ha un voto da 0 a 10 prende un bel 9, forse si può migliorare in velocità di punta e potenza ma forse è più divertente anche così”.