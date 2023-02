Tennis: buona la prima per il team del Sunshine Marsala in Serie C

Buona la prima nella giornata d’esordio del Campionato Nazionale di Serie “C” Maschile. Il Morana Salus Team del Sunshine Biotrading Tennis Club di Marsala, ha iniziato la stagione con un’ottima prestazione, sbancando a Palermo sul difficile campo del Country Club. Nei singolari facili vittorie di Daniel Franchino e Enrico Trimarchi; combattuto invece il match di Giorgio Parisi che dopo aver perso il primo set per 64 è riuscito ad imbrigliare il suo avversario. Nulla ha potuto Andrea Adamo opposto ad un avversario molto ostico. Nei doppi le formazioni marsalesi con due ottime prestazioni hanno arrotondato il risultato. Domenica prossima sui campi di casa impegno difficilissimo contro la corazzata del girone il Tc Caltanissetta. Questi tutti i risultati: Asd Country Time Club Palermo/Morana Salus Team Sunshine Biotrading Marsala Tennis Club 1/5 Brocato/Trimarchi 26 16 Greco/Parisi 64 16 16 La Fiora/Franchino 26 06

Andreini/Adamo 63 61 Brocato Brocato/Galfano Franchino 36 36 Narderi Greco/Trimarchi Parisi 26 06