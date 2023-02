Ai deputati regionali 12.523 euro, solo M5S vuole dimezzarli

Dimezzare gli emolumenti dei settanta deputati dell’Assemblea siciliana, la cui indennità, con l’ultimo adeguamento Istat, ha toccato quota 12.523,07 euro lordi al mese, 1.423,07 euro in più rispetto a nove anni fa, quando fu approvata la norma per la rivalutazione delle remunerazioni in base al costo della vita.

A proporre il taglio del 50% delle indennità assieme all’abrogazione dell’adeguamento Istat è il M5S, che ha appena depositato un disegno di legge all’Ars, soprattutto dopo gli aumenti approvati dall’Assemblea regionale siciliana a deputati e sindaci.