Il Consiglio comunale affronta la disastrosa situazione degli impianti sportivi marsalesi

Alla presenza di 15 consiglieri, la seduta di ieri dellm Consiglio comunale di Marsala di martedì 21 febbraio. L’argomento prelevato dall’Ordine del giorno ha riguardato l’“Audizione su Impianti sportivi”.

È stato il neo assessore Ignazio Bilardello a prendere la parola per relazionare sulla situazione dell’Impiantistica Sportiva in città. L’esponente della giunta Grillo ha affermato che è stata affidata la gestione – fino al prossimo 30 giugno – sia della “Fortunato Bellina” (alla Fly Volley) che del Palasport (alla Volley Marsala). La palestra Grillo, pronta per la consegna, ha subito una frenata per il fatto che la dirigente del Liceo Giovanni XXIII è venuta a conoscenza che le utenze sono a carico della scuola (e della stessa dirigente, qualora l’Istituto non abbia fondi) e non più del Libero Consorzio, competente per le scuole Superiori. Insomma un aspetto burocratico che impedisce dopo anni l’utilizzo della struttura.

Un aspetto che l’Amministrazione comunale, secondo quanto riferito da Bilardello, ha tentato di chiarire, confrontandosi con il Commissario del Libero Consorzio, il quale ha chiesto l’affidamento della palestra Grillo (potendo così metterla a disposizione anche di altri Istituti), fermo restando le utenze a carico del Comune. L’Amministrazione, invece, ha proposto la stipula di una Convenzione con il Libero Consorzio che verserebbe al Comune un contributo annuo di 5 mila euro, restando le utenze a carico del Comune stesso. La proposta è in attesa di risposta da parte del Libero Consorzio ma da quanto si è appreso per vie informali l’ex provincia si appresterebbe a rispondere negativamente. Si è passati poi a parlare di altri impianti sportivi. Quello di contrada Digerbato, necessita di poca manutenzione ordinaria per poi dargli una destinazione sportiva e/o ricreativa; mentre per l’impianto di Strasatti occorre una verifica circa gli interventi da fare prima di procedere all’assegnazione. Nodo cruciale che da sempre riserva sorprese negative, la Piscina comunale che si trova ancora è in condizioni precarie. “Sono mancati pagamenti di canone locazione ed energia, i quali hanno portato ad un contenzioso anche con la compagnia di assicurazione (in palio anche una cauzione di 100 mila euro). Oltre ad una corposa manutenzione e affinchè ritorni utilizzabile, occorre anche una guardiania prima di attivare la Piscina. Inoltre, si sta valutando un progetto di finanza, coinvolgendo i privati, perché sono necessari quasi 500 mila euro per renderla agibile e aperta al pubblico. Infine lo Stadio Municipale, agibile per circa 5000 persone, dove le partire sono svolte a porte chiuse solo motivi di sicurezza”.

Al termine, è intervenuto il dirigente Mezzapelle che ha completato sotto l’aspetto tecnico la relazione dell’assessore Bilardello. Lo stesso dirigente ha aggiunto che nell’ultimo Programma Triennale OO.PP. sono stati inseriti, per diversi impianti, una serie di interventi per i quali, non avendo una copertura finanziaria, non sono poi state avviate procedure di gara. Cosa che, invece, è stata avviata per la manutenzione straordinaria, con 146 mila euro di lavori già consegnati.

L’ingegnere Mezzapellle ha poi aggiunto gli altri interventi in programma: manutenzione Stadio (500 mila euro), manutenzione straordinaria Palasport (150 mila euro) e due progetti (esecutivi e cantierabili, quindi finanziabili dalla Regione), quali l’efficientamento energetico della Piscina per quasi 3 milioni di euro e dello Stadio per 1 milioni e 300 mila euro.

Il dibattito che si è poi aperto ha registrato interventi e repliche di diversi consiglieri Mario Rodriquez, Leo Orlando, Franco Coppola, Pino Ferrantelli, Massimo Fernandez, Rino Passalacqua i quali – complessivamente – hanno richiesto chiarimenti e approfondimenti su quanto relazionato dall’assessore. In quasi tutti gli interventi, alcuni che hanno riguardato anche le scuole primarie e i disagi dei bambini che non possono usufruire dei locali e sono trasferiti in pullman a diversi chilometri di distanza, c’è stata una lamentala nel mancato tempestivo intervento da parte dell’amministrazione comunale per quanto attiene l’impiantistica sportiva.

Il presidente Enzo Sturiano ha poi aggiornato i lavori al prossimo 28 febbraio, mentre ha comunicato all’Aula che le interrogazioni si terranno martedì 7 marzo alla presenza del sindaco.