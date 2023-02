Grande successo per il Carnevale di Petrosino con migliaia di presenze

Grandissimo successo per l’edizione 2023 del Carnevale di Petrosino, che dopo tre anni di stop dovuto alla pandemia, è ripartito con un inatteso boom di presenze.

Quattro giornate che hanno visto scendere in piazza non solo petrosileni ma visitatori provenienti da tutti i comuni della provincia di Trapani: hanno assistito alla sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera, assaporando prelibatezze locali lungo la Via del Gusto e godendosi le emozioni di qualche giro in giostra al luna park.



Carnevale Petrosino 2023

Domenica 19, in particolare, è stata registrata la presenza di oltre diecimila persone, numero quasi bissato nella serata inaugurale e in quella conclusiva, affidata ai Trikke e Due Cabaret, che con il loro entusiasmo e la loro simpatia hanno accolto sul palco i carristi e i gruppi in maschera per presentarli e invitarli ad un’ultima esibizione. Per tutti, una targa ricordo di questo Carnevale 2023, donata dall’amministrazione comunale anche all’Istituto comprensivo “G. Nosengo” e all’Associazione ANFFAS Marsala, che hanno preso parte alla manifestazione.

Un successo, dunque, per “Capo tribù salvaci tu…”, “Mercoledì”, “Lego Centrico”, “Bollicine e Follie” che hanno regalato ad adulti e bambini momenti di gioia e di divertimento, garantito anche grazie alle iniziative per i più piccoli e alle serate in musica per i più grandi al PalaCarnival.

«Siamo felici di aver visto così tanta gente a Petrosino e siamo orgogliosi di essere riusciti a dar vita ad una manifestazione che ha attirato visitatori da tutta la provincia di Trapani – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi – Conosciamo ormai tutti le difficoltà del nostro ente, ma non potevamo non esserci. E il merito, come ho detto più volte, non è del sindaco né dell’amministrazione, ma di tutti i volontari che per settimane hanno lavorato, con spirito di sacrificio, alla riuscita della manifestazione. A loro va il mio ringraziamento, alla “Pro Loco Petrosino”, agli “Amici del Gregory Club”, ai Gruppi “Musa”, “I Mitici”, “Bollicine & Follie”, ma anche ai tanti imprenditori locali che hanno risposto alla nostra chiamata per dare il proprio contributo alla realizzazione dell’evento. Ora guardiamo alla Pasqua e alla stagione estiva – aggiunge il primo cittadino – perché vogliamo promuovere, con la stessa partecipazione ed entusiasmo, altre manifestazioni, per stare insieme, divertirci e fare cultura, mettendo sempre al centro la nostra comunità».





«È stato un Carnevale fantastico – dichiara il presidente del Consiglio comunale Aldo Caradonna – e voglio per questo ringraziare non solo le associazioni e gli imprenditori locali ma anche chi ha reso possibile lo svolgimento in sicurezza dell’intera manifestazione che, come tutti hanno potuto notare, è stata molto partecipata. Ed ecco allora che rivolgo il nostro ringraziamento alle forze dell’ordine che, in sinergia con la Polizia municipale, hanno svolto un lavoro difficoltoso, alla Croce Rossa Italiana e ai tanti volontari si sono messi a disposizione per la riuscita del nostro Carnevale».