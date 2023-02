Terzo mandato sindaci fino a 15mila abitanti, l’ok in Commissione Ars

“Se nell’ordinamento nazionale è giustificabile un diverso sistema per l’elezione del sindaco legata al numero di abitanti, oggi in Sicilia non è più pensabile declinare la possibilità del terzo mandato solo per i sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti“. È quanto dice l’onorevole Nicola Catania, vice capo gruppo FdI all’Ars, che stamattina ha partecipato ai lavori (in sostituzione della collega Giusy Savarino) della Commissione Affari istituzionali dell’Ars, dove è stato approvato il disegno di legge per la modifica delle norme in materia di elezioni comunali.

Il testo è passato con 6 voti favorevoli, 4 astenuti e 2 contrari. Ora dovrà passare al vaglio dell’aula.

Lo strumento d’iniziativa legislativa, che ha avuto l’ok in Commissione, contiene la proposta di modifica che innalza ai Comuni sino a 15.000 abitanti la possibilità del terzo mandato ai sindaci. “Per alcuni adempimenti, come ad esempio il referto dei sindaci sul controllo interno da inviare alla Corte dei Conti, il parametro di riferimento è quello dei 15 mila abitanti – spiega l’onorevole Catania – ma anche per la maggior parte dei bandi del Pnrr il parametro indicato è lo stesso. Non vi è dubbio che la legislazione più recente individua come piccoli Comuni quelli con abitanti inferiore a 15 mila abitanti”.

Per l’onorevole Catania, che è anche sindaco di Partanna “… con il via libera al terzo mandato si da un’opportunità in più ai cittadini di votare o meno un sindaco che ha mostrato impegno per il proprio territorio». Catania conclude che «il rischio è quello che, non approvando il terzo mandato, i sindaci non riescano più a seguire lavori di programmazione avviata negli anni, nell’ottica di una continuità amministrativa per i territori“. L’impegno dell’onorevole Catania è in continuità con l’attività svolta da sindaco in seno all’Anci negli anni precedenti.