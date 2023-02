Promozione: sconfitte per il Marsala e il Petrosino 1969

Nuove sconfitte per l’FC Marsala e il Petrosino 1969 nel Campionato di Promozione, alla 20ª Giornata. Al Municipale “Nino Lombardo Angotta” sempre chiuso al pubblico, la gara è terminata di misura, 1 a 0, per il Fulgatore, con rete di Diallo.

Al Comune di Cammarata invece, il Petrosino perde 3 a 2 contro il Kamarat, in un match che non si può dire che non sia stato ricco di occasioni e combattuto. Per il Petrosino è andato a segno l’allenatore-giocatore Cortese su punizione dopo due minuti dal primo goal di Vaccaro; mentre al 20′ del primo tempo la rete avversaria è stata colpita da un autogol, quando le squadre stavano 1 a 1.

Al 87′ il Petrosino ha l’opportunità di pareggiare con un calcio di rigore ma il pallone va verso la destra della porta difesa da Francesco Schifano che aveva intuito l’angolo.

Per il Kamarat una bella tripletta di Vaccaro chiude positivamente la partita.