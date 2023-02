Nuovi corsi di laurea e nuovo immobile a Trapani, a marzo la firma

Giovedì 2 marzo alle 10, in Sala Azzurra a Palazzo d’alì, alla presenza del Rettore dell’Università di Palermo Midiri, verrà firmata la convenzione tra Comune di Trapani e UniPa per il comodato d’uso a titolo gratuito dell’immobile “Principe di Napoli” dove, dal prossimo autunno, prenderanno il via 6 nuovi corsi di laurea.

Successivamente, alle 10.30, in Sala Sodano Prefetto del Popolo, si terrà un momento di approfondimento aperto alla cittadinanza con la presentazione del futuro polo formativo con i dettagli relativi ai nuovi percorsi formativi. Istituti scolastici, studenti, imprenditori, ordini professionali, sindacati, associazioni e cittadinanza tutta sono invitati a partecipare.

“Si tratta di un passaggio formale che, come annunciato nelle scorse settimane, consentirà alla Città di Trapani ed all’intero hinterland di poter vivere una nuova primavera culturale con l’insediamento nel pieno centro storico di Trapani di 6 nuovi corsi di laurea – dichiara il Sindaco Giacomo Tranchida -, oltre all’indiscutibile indotto economico che ne deriverà”.