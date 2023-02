Morto Vito Planeta dell’omonima casa vinicola siciliana

È morto a 57 anni Vito Planeta, figlio del barone Gigi Planeta, produttore di vini dell’omonima casa vinicola, di cui Vito era socio. A stroncarlo un male incurabile. Una perdita non solo nell’enologia siciliana, ma anche per l’arte e per il mondo del poker, dove Planeta – nickname Invernomuto – era stato per anni tra i migliori interpreti d’Italia e d’Europa, con vittorie anche in prestigiosi tornei in giro per il mondo. Personaggio a tutto tondo, colto, dinamico e poliedrico.

Si era occupato fino a pochi mesi fa della rassegna di teatro in vigna Sciaranuova festival, appuntamento con il teatro di prosa nell’arena naturale della tenuta Sciaranuova, a Passopisciaro, sull’Etna. Palermitano, Planeta aveva vissuto a lungo a Milano.

Tanti i messaggi di cordoglio sui Social.