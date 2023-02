Vittoria in casa per la Fly Volley Marsala contro Catania

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la GesanCom Fly Volley Marsala che in un gremito PalaBellina batte, nella terza giornata del girone di ritorno del campionato serie B1 di Volley Femminile per 3-0, la Hub Ambiente Teams Catania grazie ai parziali 25/18, 25/9, e 25/17.

Tre punti fondamentali per la società lilybetana che servono a staccare in classifica tutte le inseguitrici ed a tallonare a soli due punti proprio quella Fiamma Torrese Volley che le libellule biancoazzurre incontreranno, nuovamente al PalaBellina, la prossima domenica.

Un passo da gigante in vista di una salvezza che necessità continuare a conquistarsi match dopo match con un occhio particolare proprio agli scontri diretti che ne determineranno le sorti.

E’ stata una sfida a senso unico, con Capitan Scirè e compagne a spingere dai primi istanti di gioco nel tentativo di creare quel gap di punti che servivano a trascinare i parziali alla vittoria. Un match in cui le marsalesi hanno mostrato una ottima pallavolo fatta di buona difesa ed attacchi micidiali che hanno fatto divertire il pubblico del PalaBellina, pienamente felice di essersi gustato questa meritata vittoria casalinga.

Tre set in fotocopia per una squadra che ha giocato il match perfetto in tutte le fasi di gioco ed in tutti i reparti, non tralasciando nulla al caso e sfruttando tutte le occasioni di gioco capitate per venire a capo di questo temuto confronto. Adesso, testa al prossimo scontro diretto contro Fiamma Torrese, altro match difficile ma non impossibile per questo fantastico gruppo di atlete.

Tabellino di gara

GesanCom Fly Volley Marsala: Spanò 4, Caserta 11, Scirè 11, Pirrone 4, Gasparroni 10, Simoncini 5, Modena (L), De Marco 2, Li Muli 0, Antico 0, Fiorini ne, De Vita (L2) ne. Allenatore: Gaspare Viselli.

Hub Ambiente Teams Catania: Beltrani 4, Luzzi 10, Minervini 1, Mercieca 6, Carnazzo 2, Santambrogio 3, Foti (L), Altavilla 0, Giacomazzi 0, Emmi ne, Chiavaro ne, Mastroeni ne. Allenatore: Ina Baldi.