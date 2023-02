E’ morta l’anestesista Emanuela Tumbarello. Aveva 49 anni

A soli 49 anni un improvviso malore l’ha prematuramente strappata all’affetto dei propri cari. Originaria di Marsala, la dottoressa Emanuela Tumbarello lavorava da anni a Palermo, dirigente medico di anestesia e rianimazione presso l’ospedale Civico “Di Cristina-Benefratelli”. Dopo aver conseguito la laurea con il massimo dei voti presso l’Università di Palermo, era rimasta nel capoluogo specializzandosi nel suo settore.

Apprezzata per la professionalità e l’umanità che caratterizzava il suo lavoro, pochi mesi fa Emanuela Tumbarello aveva anche ricevuto una lettera di encomio da parte del Ministero della Salute, in seguito a un intervento in cui aveva salvato la vita a una bambina di due anni proveniente dal Burkina Faso, arrivata in condizioni molto critiche a Lampedusa, assieme alla madre.

La notizia del suo decesso, dovuto a un arresto cardiocircolatorio, ha scosso profondamente i colleghi del nosocomio palermitano, con cui ha condiviso anni di intenso lavoro.