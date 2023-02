Konsumer Sicilia, Giancarlo Pocorobba riconfermato presidente regionale

Sabato 18 febbraio, presso i locali del Museo di Arte Contemporanea siti in via Turretta n. 12 a Trapani, si è tenuto il secondo Congresso regionale di Konsumer Sicilia che ha cisto il rinnovo dei propri organi statutari.

Accanto ai delegati regionali uscenti, l’evento, trasmesso in diretta attraverso la pagina facebook della stessa associazione dei consumatori, ha visto la presenza, da remoto, del Presidente nazionale Fabrizio Premuti e dei Vice Vincenzo Ferrante e Raffaella Grisafi, l’importanza strategica che riveste la realtà siciliana.



Le votazioni, andate in scena al termine della lunga mattinata di interventi, hanno visto la rielezione, per acclamazione, del Vice-Presidente nazionale e Presidente regionale uscente, Avv. Giancarlo Pocorobba, a testimonianza dell’eccellente lavoro svolto in questi anni.



«Ringrazio gli iscritti e i delegati territoriali uscenti per la fiducia accordata, che comprova l’ottimo lavoro portato avanti in questi anni al fine di rafforzare ed implementare la nostra presenza in difesa delle classi più deboli del mercato» – afferma l’Avv. Pocorobba – «Nonostante la pandemia e tutte le difficoltà del caso, il bilancio degli ultimi quattro anni non può che essere positivo, comprovato dagli oltre 1.700 iscritti nel solo 2022. Come amo, tuttavia, ripetere, più che i ruoli in sé, sono le nostre azioni a definire ciò che siamo e Konsumer, prima ancora che il suo Presidente, sono gli oltre trenta volontari che ogni giorno si spendono, in maniera del tutto volontaria, per tentare di correggere situazioni e/o comportamenti che meritano di essere debellate».



La nuova Segreteria regionale, oltreché del Presidente, si avvarrà dei riconfermati Dott. Giovanni Robino, dell’avvocato favarese Giuseppe Di Miceli, del Dott. Giuseppe Buccheri e della new entry, l’avvocato tributarista Anna La Corte: in consiglio le rappresentanze di ogni territorio.

«La Sicilia, per Konsumer, continua a mostrarsi quale terreno più che fertile» – le parole, all’unisono, dei Vice Dott. Robino ed Avv. Di Miceli – «il congresso è stata un’ottima occasione di confronto e la scelta di trasmetterlo in diretta, dimostra la nostra assoluta trasparenza, che dovrebbe fare scuola da parte della Pubblica Amministrazione, troppo spesso sorda rispetto alle reali esigenze dei propri cittadini».