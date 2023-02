Erice: Catena Fiorello presenta l’ultimo libro “Ciatuzzu”

Lunedì 20 febbraio a partire dalle ore 12.30 Catena Fiorello, una delle scrittrici italiane più amate, incontrerà i suoi lettori alla Libreria Galli-Ubik Erice, in via Manzoni, per firmare le copie del suo ultimo libro dal titolo “Ciatuzzu” (Rizzoli).

Il nuovo romanzo racconta una storia di vita commovente attraverso la voce e gli occhi di un bambino siciliano degli anni Sessanta: il mondo grande e imponente osservato dal basso dei suoi nove anni. Ciatuzzu deve lasciare il suo paesino e raggiungere il Belgio dove vive il padre. Conoscerà un mondo diverso dove, però, ci si può ricavare degli amici, strambi certamente, ma che serviranno a sconfiggere la paura.

Catanese, classe 1966, Catena Fiorello è scrittrice, autrice e conduttrice televisiva. Ha collaborato al Festivalbar e a Buona Domenica, a Nati senza camicia su Rai3. Nel 2006 è autrice e conduttrice di Blog – reazione a catena su Rai 2, nel 2009 e nel 2011 de “L’isola del Gusto” su Alice. Nel 2013 pubblica Dacci oggi il nostro pane quotidiano, libro in cui spiccano le ricette di cucina povera della madre. Nel 2018 con Picciridda vince il Premio Elsa Morante Ragazzi. Dal romanzo, il regista Paolo Licata trarrà il film omonimo, presentato alla 65ª edizione del Taormina Film Fest.