Strade di Trapani più sicure, ampliati i lavori in Città

Al via una nuova serie di manutenzioni stradali varata dall’Amministrazione di Trapani guidata dal sindaco Giacomo Tranchida, al fine di rendere più sicure le strade della nostra città. Non solo le buche bensì anche ampi tratti di manto stradale in alcune strategiche arterie sono tra i lavori previsti nei prossimi 30-45 giorni.

I ripristini, che riguardano tutto il territorio comunale, seguono quelli già effettuati nelle vie Milo, Villa Rosina e Nicolò Rodolico e riguarderanno anche le frazioni. “Nel dettaglio – ha dichiarato l’Assessore Vincenzo Guaiana – si interverrà nelle vie Cavour, Libertà, Verdi, Corso Italia, Biscottai, Ammiraglio Staiti, Carolina, Corso Vittorio Emanuele, della Luce, Ferro, Marino Torre, Vespri, Colonnello Romey, degli Stabilimenti, Santa Maria di Capua, dei Mille, Nino Bixio, Nicolò Riccio, Passeneto, Piazza San Vincenzo, Livio Bassi, Villanova, Carlo Maria Galizia, Matera, delle Oreadi, delle Grazie, Calipso, Vulcano, Medea, Giove, Nettuno, Mascagni, Abruzzo, Archimede, Canale Scalabrino, Chiusa, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Leoncavallo, De Roberto, Genuardi, Verga, Capuana, Amari, Palma, Platone, Regione Siciliana, Sofocle, Tenente Alberti, Salemi, Di Blasi, Ponte Salemi, delle Scuole, delle Stalle, Marsala, Nuova, Pacheco, Vignano, Zabarelle, Motisi, Strada Palermo, Convento San Francesco di Paola, degli Iris, Martorana, dei Cedri, Pizzardi, Parisi, Erice, Fogazzaro, Calvino, Bixio, Valenza, Burgio, Lungomare Dante Alighieri, Cascino, Bassi, Cofano, del Cipresso, Madonna di Fatima, del Legno, dell’Uva, del Mandorlo, delle Rose, della Vite, dell’Arancio, Cappuccinelli, Libica”.

“A seguire – dichiara l’Assessore Pellegrino – s’interverrà anche sulle manutenzioni straordinarie dei marciapiedi, mentre sono già ripresi i lavori interessanti i muretti sul Lungomare Dante Alighieri ma anche nell’area esterna alla scuola di Xitta”.

“Trattasi di importanti e plurali interventi con un ampissimo programma di lavori – dichiara il Sindaco Tranchida – che vedrà impegnate due ditte incaricate dal Comune oltre a quelle appaltatrici per la realizzazione della fibra da Open Fiber. Interventi assolutamente indispensabili ed alcuni da tempo programmati, che prendono finalmente il via dopo ripetuti rinvii a causa delle piogge comprese quelle dell’ultimo mese – conclude il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida – e che certamente renderanno più sicure le nostre strade dal centro storico fino alle frazioni. Non solo buche ma anche ampi tratti del manto stradale e, subito dopo, numerosi marciapiedi della nostra città saranno ripristinati al fine di agevolare anche i pedoni. Speriamo di riuscire ad ultimare i lavori nel giro di un mese, ringraziando ancora una volta i cittadini per le segnalazioni che hanno consentito agli uffici di mappare in maniera dettagliata le criticità”.