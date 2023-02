Nasce a Petrosino il circolo di Fratelli d’Italia

Nasce un nuovo circolo a Petrosino, uno dei 25 comuni del trapanese. A darne comunicazione il Coordinatore dell’Area Lilibeo (Marsala e Petrosino) e Assessore del governo cittadino marsalese, Ignazio Bilardello.

Su proposta di quest’ultimo, il Coordinatore provinciale Avv. Maurizio Miceli ha nominato Commissario del neo nato circolo petrosileno Giampaolo Anselmi storico tesserato del circolo lilibetano “Franca Marino Buccellato”.

“Ringrazio la struttura provinciale, regionale e nazionale del partito di Fratelli d’Italia per la fiducia concessami. Sono sicuro che la stretta collaborazione con i consiglieri comunali di Marsala, Lele Pugliese e Giancarlo Bonomo, sotto la guida dell’On. Nicola Catania, garantirà la crescita del primo partito in Italia anche nel comune di Petrosino. Il mio impegno sarà rivolto a tutti i cittadini petrosileni che hanno a cuore il bene comune di questo splendido territorio” sono le parole del neo commissario Anselmi appena insediato.

Il coordinatore provinciale di FdI Maurizio Miceli, nel sancire la costituzione del nuovo circolo ha dichiarato: “sono sicuro che questa nuova struttura periferica del partito, in un momento particolarmente delicato per la città di Petrosino, sarà guidata da Giampaolo Anselmi con la massima abnegazione e serietà, certo che tutti gli sforzi saranno orientati nell’interesse del partito e del territorio”.