Marsala, dopo la diffida dei vigili del fuoco si adegua la galleria dello Scorrimento Veloce

Ci siamo occupati diverse volte della situazione delle gallerie che insistono nello Scorrimento Veloce che collega la zona dell’ospedale di Marsala Paolo Borsellino con l’aeroporto di Trapani Birgi. Da sempre la viabilità nella zona è stata compromessa da diversi fattori.

Gallerie che alternativamente risultavano spente, manto stradale da rifare, e soprattutto difficoltà di transito parecchio rallentato per l’istituzione in una galleria a senso unico regolato da semafori mobili. Per ricostruire la vicenda e soprattutto per capire la situazione attuale ne abbiamo parlato con il neo assessore Ivan Gerardi. “Sullo Scorrimento Veloce insiste una diffida dei vigili del fuoco che alla apertura al traffico, che ricordo è a doppio senso di circolazione, – ci ha detto l’assessore -. hanno sollevato alcune criticità da affrontare subito. Al comune di Marsala non rimane che adeguarsi al provvedimento dei vigili del fuoco pena la chiusura della strada che ricordo è comunale, anche se io stesso ho attivato una procedura che mira alla cessione all’Anas dell’arteria che pur ricadendo nel territorio di Marsala è di transito per turisti e viaggiatori che raggiungono l’aeroporto”.

Nello specifico ci racconta Gerardi dopo un sopralluogo sul posto fatto da tecnici, funzionari assieme al sindaco Massimo Grillo, si è deciso, di lasciare davanti alla galleria in funzione i semafori, tanto che si transita soltanto a senso unico alternato. Inoltre è stata ripristinata la piena illuminazione all’interno della galleria. Gli autovelox verranno istallati nel fine settimana. “Pur rimanendo delle criticità su tutto lo scorrimento veloce – ha concluso Gerardi – siamo intervenuti per sistemare quello che era stato il problema principale per mesi”.