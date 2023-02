Al Teatro Ariston di Trapani spettacolo Francesco Cicchella

Francesco Cicchella sarà il protagonista del quarto appuntamento della rassegna teatrale del Cine Teatro Ariston. Versatile e poliedrico, apprezzato a livello nazionale, il giovane showman è un imitatore noto soprattutto per aver vinto nel 2015 “Tale e quale show”, programma in onda su Rai1 condotto da Carlo Conti. È stato – per ben 13 edizioni – uno dei comici di punta di “Made in Sud”; nel 2021 è nel cast di comici del programma di Italia 1 Honolulu con le imitazioni di Achille Lauro e Ultimo e sbarca anche su Amazon Prime prima al fianco di Pintus e, successivamente, con un programma tutto suo dal titolo “Cic to cic”.

Domenica, 19 Febbraio, al Cine Teatro Ariston Francesco Cicchella si giocherà tutte le sue carte in un one man show esilarante dal titolo “BiS”, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e performances completamente inedite. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile di Cicchella per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate.

Sul palco oltre all’artista partenopeo, che firma anche la regia, troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis e la band diretta dal maestro Paco Ruggiero. Lo spettacolo è scritto da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis.