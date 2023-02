Al via il Carnevale di Petrosino 2023: sfilate di carri e Via del Gusto

A Petrosino inizia l’edizione 2023 del Carnevale, che torna dopo lo stop causato dalla pandemia, a partire da oggi, 18 febbraio e fino a martedì 21. I carri allegorici sono stati realizzati da la “Pro Loco Petrosino”, gli “Amici del Gregory Club”, i Gruppi “Musa”, “I Mitici”, “Bollicine & Follie”.

Oggi l’inaugurazione: alle ore 16, come ogni giorno fino al 21, ci sarà l’apertura della Via del Gusto, del Luna park e del Carnevale dei Bambini e dalle 21 l’esibizione delle coreografie dei gruppi in maschera in viale G. Licari; dalle ore 18, in viale F. De Vita il taglio del nastro e partenza della sfilata, che percorrerà viale G. Licari, piazza della Repubblica, via X Luglio, viale F. De Vita e viale G. Licari. Dalle ore 23.30, al PalaCarnival, in piazza della Repubblica, si ballerà fino a notte.

Il programma si ripete da oggi fino al 21: A chiudere la manifestazione, martedì, alle ore 21, saranno i Trikke e Due Cabaret con l’esibizione dei gruppi in maschera; a seguire ancora serata musicale al PalaCarnival.