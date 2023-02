A Marsala Supermarket della droga h24: storie di overdose, morte e omicidi

L’operazione “Virgilio” nata dalle indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Marsala coordinate dalla locale Procura, ha delineato un quadro inquietante che ha portato a 14 misure cautelari, di cui 11 in carcere, al sequestro di 50mila euro e a scovare una vera e propria piazza della droga nel quartiere Sappusi.

Un grosso giro in cui lo stupefacente, ovvero crack, eroina e cocaina, arrivava direttamente da Palermo con dei “corrieri” che si spostavano tramite bus di linea. Poi lo spaccio veniva gestito da tre gruppi di spacciatori diversi con al vertice sempre una donna.

Una storia assurda di ricatti ai “creditori della droga”, fatta di minacce e di consegna dei Pin delle carte del Reddito di Cittadinanza, in cui ruotano anche diverse “morti sospette”.

Gli investigatori sono risaliti alla morte di una donna, per overdose nell’ottobre 2021, cui è seguito il tragico suicidio del compagno, si sarebbe rifornita in passato in quella “piazza di spaccio”.

Sempre nel mondo degli stupefacenti del marsalese, sarebbe maturato anche l’omicidio del pregiudicato Antonino Titone, ucciso a colpi di piede di porco lo scorso 26 settembre 2022 in zona Porticella, da uno dei principali indagati dell’odierna operazione, già tratto in arresto con l’accusa del grave fatto di sangue. Dalle indagini è emerso che lo stesso indagato-omicida avrebbe anche tentato di introdurre droga, nascosta in confezioni di cioccolatini nel carcere di Rossano Calabro ove, all’epoca (2019-2020), era recluso per altri reati.

Storie non solo di spaccio, di reati vari, ma anche di solitudine, di malessere. Storie proprio a due passi da noi.