Sigel Volley Marsala: grave infortunio, finita la stagione di Orlandi

Brutte notizie per il tecnico Buonavita in casa Seap-Sigel Marsala Volley. Il roster sulla quale può contare si riduce a dieci unità dopo il grave infortunio patito dalla giovane Orlandi. Il tutto succede a pochi giorni dalla vitale sfida salvezza casalinga contro 3M Pallavolo Perugia.

Di seguito la nota stampa diramata: “La Società Seap-Sigel Marsala Volley comunica che la tesserata cl’2004 Giulia Orlandi, infortunatosi nella partita di domenica 12 febbraio contro l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano, ha riportato un edema con frattura del capitello radiale sinistro a seguito di uno scontro in campo. Di conseguenza è terminata la stagione della palleggiatrice. Giulia lascerà anche il Liceo Scientifico di Marsala dove si era iscritta in vista della Maturità 2023. La Società e tutta la “famiglia” Marsala Volley mandano a Giulia un abbraccio e un grande in bocca al lupo per il recupero”.