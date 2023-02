Sicilia Terra Mia alla Bit di Milano fa gustare i prodotti marsalesi

Anche quest’anno l’associazione Sicilia Terra Mia ha partecipato alla BIT di Milano rappresentando diverse attività produttive del territorio marsalese.

Un progetto cresciuto nel tempo che ha come obiettivo quello di far crescere le bellezze della nostra Città al fine di attrarre turisti per il mare e il buon cibo. Durante la BIT Sicilia Terra Mia ha organizzato una degustazione in stand, dove sono stati esposti e proposti i prodotti tipici marsalesi e il buon vino locale.

Lo Grasso-Cudia di Sicilia Terra Mia

“Grazie alle aziende che hanno sposato il progetto – affermano dall’Associazione – e al Comune di marsala che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Un lavoro di squadra che in tre giorni ha portato a nuove proposte di collaborazione. Abbiamo tante idee per raggiungere l’obiettivo di sviluppo del territorio cercando di intrecciare tradizione e innovazione”.