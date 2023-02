Piazza della droga, blitz a Marsala: “Grazie a Procura e Arma, consumo di droghe dilaga”

Con ordinanza del GIP su richiesta della Procura della Repubblica, questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Marsala unitamente ad altri colleghi di nuclei specialistici dell’Arma, hanno smantellato una delle più grosse “piazze di spaccio” di Marsala che gravitava nel popoloso quartiere di Sappusi.

“Come Sindaco ma anche come cittadino – dice Massimo Grillo – sento il dovere di ringraziare di cuore Procura di Marsala e Carabinieri ma anche le altre Forze dell’Ordine per il lavoro che svolgono quotidianamente finalizzato a rendere la nostra città più sicura e vivibile”.

“Negli ultimi mesi – continua la vice sindaco Valentina Piraino, con delega a Legalità e Sicurezza e Politiche Giovanili -, il consumo di sostanze stupefacenti (come il crack tra le nuove generazioni) sta assumendo dimensioni preoccupanti che rischiano di diventare una vera e propria emergenza sociale minando la serenità e il futuro della nostra comunità. Per questo l’amministrazione comunale sta già avviando dei percorsi di informazione e formazione per gli studenti relativamente alla consapevolezza e alla prevenzione dalle dipendenze. Dobbiamo tutti unire le forze, e tenere alta la guardia per sconfiggere questa piaga dei nostri tempi”.

“Invito i cittadini a collaborare con le autorità nel segnalare eventuali situazioni di illegalità – conclude Grillo -. La lotta alla droga e alle dipendenze è, infatti, una battaglia che coinvolge tutta la comunità e richiede un impegno condiviso da parte di tutti. La prevenzione e la sensibilizzazione sui rischi legati al consumo della droga, soprattutto per i giovani, sono azioni fondamentali se vogliamo un futuro sereno per la nostra comunità e principalmente per i nostri giovani. Colgo l’occasione per ringraziare anche le parrocchie, le associazioni di volontariato e sportive per il lavoro che svolgono da anni sul nostro territorio per contrastare questo increscioso fenomeno”.