Pallamano: è derby provinciale tra Marsala e Th Alcamo in serie B

Derby tra Pallamano Marsala e Th Alcamo sabato 18 febbraio alle ore 17, arbitrato Gda uttadauro e Giarratana (delegato Figh Ardente), per un match che sicuramente non mancherà di offrire spettacolo a tutti gli appassionati che vorranno assistere alla contesa che si giocherà nel Palasport lilybetano.

All’ andata vittoria per Alcamo per 26-22 , quella fu’ la prima delle nove Vittorie consecutive inanellate dalla formazione Alcamese tra campionato e Coppa Sicilia.Alcamo ha praticamente cambiato pelle rispetto a quella partita visto che per motivi diversi non ci sono più Duca, Rimi, Giorlando, Trovato e capitan Sullo.

Alcamo che ha però recuperato Ale Fagone, Vincenzo Randes, Angelo Grizzo e inserito anche il Pivot Pierpaolo Riccobono, di contro Marsala praticamente è rimasta la stessa formazione con l’innesto di Michele Alagna che va a completare il terzetto di vecchietti terribili con Vito Di Giovanni e Stefano Rallo .Squadra giovane che può già contare su alcuni elementi di valore come Valerio Di Giovanni, attuale miglior realizzatore del campionato , Salvatore Torrente ,del portiere Vincenzo Parrinello e dell’ ala Luca Rallo.

Di certo la Th Alcamo se vuole continuare nella sua rincorsa al Mascalucia non può permettersi cali di concentrazione al cospetto di un avversario che solo settimana scorsa ha messo in grande difficoltà proprio la formazione Etnea.

Pallamano Marsala-Th Alcamo è il Big Match della giornata e sarà trasmesso su Tele Tris canale 85 e sulla pagina Facebook di Figh Sicilia alle ore 17.