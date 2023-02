Manutenzione strade a Marsala, Carnese: “Sindaco inadatto al ruolo”

Con una lunga nota, il Consigliere comunale di Marsala Giuseppe Carnese, invia al sindaco delle interrogazioni chiedendo risposta scritta su un argomento ‘caldo’ in Città: “Da diversi mesi – afferma l’esponente ormai di opposizione – si assiste a continui lavori stradali prolungati nel tempo. Per esempio i lavori in prossimità dello Stadio comunale sono stati una barzelletta. Si tratta di una chiara inefficienza dell’Amministrazione. Alberi sradicati ma non sostituiti, strade ridisegnate, rotonde cementificate e innesti stradali sui quali è facile urtare. Un vero scempio”.

Il Consigliere chiede anche notizie sul mancato funzionamento dei semafori reiterato nel tempo, a suo dire, oltre ogni giustificabile ritardo. Carnese si appella al sindaco per avere notizie sulla viabilità del centro storico, in modo particolare sulle vie che attraversano la centralissima Porta Mazara.

“E’ lo stato di abbandono che è generalizzato e riguarda tutte le attività di manutenzione – afferma Carnese -. Le buche stradali sono sempre più grandi e pericolose, costringendo gli automobilisti e i pedoni a fare degli slalom tra le buche. Considerato il periodo di rodaggio, che è ampiamente chiuso, ritengo che tutte le inefficienze siano da addebitare all’incapacità del sindaco di progettare, di avere una visione strategica, carenze di idee, in poche parole, secondo me, Massimo Grillo è inadeguato a ricoprire il ruolo”.