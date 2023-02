La minoranza di Petrosino interviene sull’incrocio di via Gianinea

Il gruppo di minoranza libertà Petrosino interviene sulla situazione dell’incrocio di via Gianinea.

“Chiediamo – afferma una nota – all’amministrazione comunale notizie in merito all’incrocio di via Gianinea stante la mancata convocazione del consiglio comunale.

È il 20/01/2023 quando a causa del forte vento il semaforo si è staccato rendendo pericoloso l’incrocio. Venerdì 10 /02 la presidente del nostro gruppo contattava direttamente l’ufficio preposto chiedendo se stavano provvedendo a inserire il nuovo semaforo, la risposta è stata( NO). Ma il lunedì ……..puta caso esce sulla pagina istituzionale che l’amministrazione ha in programma una rotatoia.

Ci si chiede legittimamente di quali siano i tempi previsti per la definitiva soluzione del problema? Quanto meno urge una segnaletica momentanea senza dover aspettare eventi mortali o incidenti, visto che il comune proprietario di una strada dovrebbe tutelare i pedoni, ciclisti e automobilisti”.

Secondo la minoranza il mancato funzionamento dell’impianto semaforico rischia invece di far venir meno la protezione esponendo ogni giorno i cittadini a gravi e seri pericoli, visto che viene abitualmente attraversata anche da mezzi pesanti, molto trafficata per l’uscita di macchine per le vicinanze di due scuole.



“È ancora quale è stato il criterio del ripristino di alcuni luci della pubblica illuminazione? Alcuni cittadini hanno segnalato guasti o inconvenienti alle lampade e ai loro sostegni, con diversi email all’urp. Ma senza alcun risultato. Il servizio di intervento e manutenzione per il ripristino del normale funzionamento degli impianti di illuminazione, come è stato deciso?In base a che cosa? Visto che le segnalazioni sono state evase?“