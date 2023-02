Il Giovinetto Petrosino torna in campo con “la maglia di Flavio”

Dopo due giornate di sosta alla fine della fase regolare, riprende il Campionato della Puleo Giovinetto di Petrosino con la seconda fase ad orologio in corsa verso la terza fase della Final Eight. Si giocherà contro Aretusa.

Nella fase regolare la Puleo, appaiata con Palermo ed Enna al secondo posto, fino all’ultima giornata, subisce la sconfitta ad Enna, perdendo la seconda posizione e scende alla quarta con la concomitante vittoria del Palermo sul Mascalucia. Una sconfitta pesante in classifica, anche alla luce del percorso che i petrosileni avevano fatto fino a quel momento, ma in una classifica così corta non bisognava fare passi falsi.

Con la fase ad orologio la Puleo Il Giovinetto ora avrà un percorso più difficile verso la Final Eight, in quanto dovrà cercare di recuperare la seconda piazza, valida di fatto per la promozione in Silver, affrontando fuori casa le dirette concorrenti Lanzara, Enna e Palermo, mentre giocherà in casa contro Aretusa, Mascalucia e Ragusa, giunte rispettivamente dal quinto al settimo posto.

In questa prima giornata la Puleo, dovrà conquistare i primi punti sull’Aretusa per non perdere il passo sulla sua tabella di marcia, ma l’Aretusa, una squadra composta da Under 20 con diversi Under 17, si sta rivelando un avversario molto ostico nella fase regolare sia contro la Puleo che contro gli altri avversari pretendenti al salto di categoria, battendo l’Enna in casa, il Mascalucia e facendo soffrire anche il Palermo; i petrosileni vincono di misura le due gare di campionato ma perdono ad Enna la semifinale di Coppa Sicilia con gli stessi aretusei.

In casa Petrosino si vive un momento di difficoltà dopo le due sconfitte, prima ad Enna nella fase regolare, poi ancora ad Enna, appunto in coppa Sicilia, nelle quali hanno pesato l’assenza di Adamo infortunato, gli acciacchi di diversi giocatori e la concomitante assenza fisica e mentale dello stesso tecnico Fiorino, funestato da un lutto familiare, “… ma nello sport – dice Fiorino – “le giustificazioni sono dei perdenti, mentre la storia la scrivono coloro che superano le difficoltà e vincono le battaglie”.

Sabato, per Bagatolli, Bach e compagni, sarà il primo banco di prova verso la corsa alla Final Eight e non si potrà sbagliare per non compromettere seriamente la corsa verso la Silver, quindi sarà necessario che venga fuori la forza del gruppo e tornare alle prestazioni importanti che hanno permesso alla squadra locale il sogno della promozione.

Purtroppo, sarà anche la prima giornata senza il piccolo Flavio Margeri, deceduto a seguito di un grave incidente; la squadra petrosilena ricorderà il piccolo compagno indossando in riscaldamento “la maglia di Flavio”.