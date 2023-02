Cuffaro può candidarsi: i giudici hanno annullato l’interdizione dai pubblici uffici

Il tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato “estinta” la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici per l’ex presidente della Regione Siciliana Totò Cuffaro.

Tornato in libertà nel dicembre 2015 dopo avere trascorso quattro anni e 11 mesi nel carcere di Rebibbia, Cuffaro potrà dunque tornare a candidarsi. L’interdizione dai pubblici uffici era stata disposta in seguito alla condanna per favoreggiamento aggravato nell’ambito del processo sulle talpe alla Dda di Palermo. In quell’occasione i giudici ritennero che l’ex governatore avesse utilizzato il suo ruolo per rivelare informazioni a soggetti indagati per associazione mafiosa. Una vicenda grave, che chiuse la lunga esperienza politica di Cuffaro e che, passata in giudicato, lo portò I giudici del Tribunale di sorveglianza di Palermo hanno accolto la tesi avanzata dal legale dell’ex governatore siciliano, Marcello Montalbano, che aveva presentato opposizione rispetto a una prima ordinanza emessa dallo stesso collegio il 13 settembre 2022.

“Ho sempre avuto una ostinata fiducia nella giustizia. Ho sempre creduto che il rispetto delle sentenze, oltre che un dovere, sia soprattutto un diritto. Mentre i doveri si ottemperano i diritti si scelgono”, afferma Cuffaro che al contempo sottolinea: “l’esperienza della detenzione dolorosa ma non sterile ha fatto di me un altro uomo, consolidando in me la convinzione che la vita ha valore se si vive per qualcuno e per qualcosa. Oggi più che mai posso ribadire con forza la mia fiducia nella giustizia”. Se Cuffaro afferma che il suo tempo per le candidature è finito, la pensa diversamente il capogruppo della Dc all’Ars, Carmelo Pace: “È un giorno importante per tutta la Democrazia cristiana e, adesso, il nostro commissario regionale deve dare, a tutti coloro che lo hanno sostenuto e lo continuano a sostenere ma anche a tantissimi siciliani, il piacere e l’onore di poterlo votare e tornare pienamente in politica. La sua esperienza, la sua passione per la politica, la sua caparbietà sono una risorsa che non va dispersa”.

Esulta anche l’europarlamentare Dc Francesca Donato: “La piena riabilitazione di Totò Cuffaro con l’estinzione dell’interdizione dai pubblici uffici è una notizia bellissima che tutta la Democrazia cristiana attendeva e che sancisce la fine di una dolorosa vicenda giudiziaria che Cuffaro ha vissuto con dignità e fiducia nella giustizia. Mi auguro che la riabilitazione – prosegue l’ex leghista – metta fine anche alle cattiverie e ai pregiudizi che purtroppo non sono mancate nei confronti del rinnovato impegno politico del nostro commissario regionale. Un impegno premiato alle regionali siciliane dagli elettori e che dunque merita rispetto e considerazione”.