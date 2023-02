Coronavirus nel trapanese: restano 272 positivi, in calo anche i ricoveri

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato a venerdì 17 febbraio 2023.

Questi i contagi suddivisi tra i 25 Comuni del territorio provinciale: Alcamo 22, Buseto Palizzolo 3, Calatafimi Segesta 3, Campobello di Mazara 0, Castellammare del Golfo 4, Castelvetrano 15, Custonaci 4, Erice 24, Favignana 2, Gibellina 4, Marsala 49, Mazara del Vallo 17, Misiliscemi 6, Paceco 8, Pantelleria 6, Partanna 15, Petrosino 20, Poggioreale 2, Salaparuta 0, Salemi 7, San Vito Lo Capo 0, Santa Ninfa 2, Trapani 51, Valderice 7, Vita 1.

Sono 272 i contagiati nel trapanese in totale; sono 826 i deceduti e i guariti complessivamente sono 160.500 da venerdì scorso ad oggi.

Solo un ricovero in Intensiva, 4 i ricoveri in semi-intensiva, 26 coloro che si trovano in degenza ordinaria e 6 quelli che sono in cura in Rsa o Covid Hotel (-2).

Questo il dato tamponi effettuati: 126 molecolari, 164 test per la ricerca dell’antigene.