I Comusemo pubblicano il nuovo singolo Camurria. VIDEO

Approda su tutte le piattaforme digitali il secondo inedito della band marsalese COMUSEMO, dal titolo “CAMURRIA“.

Un brano in stile afro intrecciato da un testo siciliano ed italiano. Il brano “CAMURRIA” riporta quel sinonimo di frustrazione, fastidio in tutto ciò che nella quotidianità incombe, in particolare nel fare della musica la propria vita. Parla della gente che non capisce cosa possa significare amare la musica, sognare la musica, vivere di musica.

Il ritornello è una speranza alla cessazione di questa “CAMURRIA” e la forza di continuare ad andare avanti nonostante tutto con tanta umiltà e non temendo la poca esperienza di vita, espressa in età, rispetto alla gente che giudica. Inoltre richiama ancora una volta un verso del più noto poeta siciliano Camilleri sulla CAMURRIA!

I Comusemo sono formati da: Salvatore De Vita “Saltimbal Drum Percussion” alla batteria e percussioni, Cristiano Rosolia alle chitarre, Alessandro Parrinello alle tastiere, Francesco Gagliano voce.

