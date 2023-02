Prende il via Carnevale 2023 di Mazara: tutto il programma

Il Carnevale 2023 a Mazara del Vallo ha preso il via ieri. L’associazione Culturale “Addrabbanna Lu Ponti” in meno di un mese ha messo su un carnevale che si preannuncia pieno di tanta allegria e divertimento per le vie della zona Trasmazaro della città. Sono tre i carri allegorici realizzati dall’associazione, questi i temi: La Famiglia Adams, Marvel, supereroi e un mini carro dedicato alla musica e alla distribuzione di cannoli di ricotta e non solo, il cosiddetto carro delle “manciunarie”.

I carri saranno accompagnati da gruppi in maschera e dalle scuole di ballo della città, che come ogni anno preparano temi e coreografie con grande professionalità.

“Come abbiamo già detto in conferenza stampa – dichiara il presidente dell’associazione “Addrabbanna Lu Ponti” Rosa Castelli – ci sono voluti tanti sforzi economici e tanti sacrifici per portare avanti questa manifestazione, non è stato facile, ma grazie alle aziende che ci hanno supportato e all’impegno di tutti i componenti dell’associazione e di tanti amici, che volontariamente ci hanno aiutato, siamo riusciti anche quest’anno a presentare i carri allegorici e allestire spettacoli tutte le sere, che serviranno sicuramente a rendere anche questo carnevale una grande festa per tutti, bambini e non; Ringraziamo il Comune di Mazara del Vallo per averci concesso il patrocinio”.

Questo il programma:

Giovedì 16 febbraio, ore 16:30 partenza sfilata carri allegorici con partenza dalla via Favara Scurto.

Ore 21:30 Live Music con il gruppo musicale “Candymen”

Sabato 18 febbraio ore 16:30 sfilata carri allegorici con partenza dalla via Emanuele Sansone.

Ore 21:30 Musica e divertimento con il Deejay Piero Siragusa, Gianfranco Campisi e Graziella Calamusa.

Domenica 19 febbraio ore 16:30 sfilata carri allegorici con partenza dalla via Emanuele Sansone.

Ore 21:30 Live Music con la band “Kamurria”

Lunedì 20 febbraio ore 16:30 sfilata carri allegorici con partenza dalla via Emanuele Sansone.

Ore 21:30 Spettacolo di danza con i ballerini e maestri delle scuole di ballo.

Martedì 20 febbraio ore 16:30 sfilata carri allegorici con partenza dalla via Emanuele Sansone.

Ore 21:30 Live Music con il gruppo musicale “Shacqualattuga”

Tutte le sere presentano Gianfranco Campisi e Graziella Calamusa (Radio Azimut Network).

Vi aspettiamo in maschera per divertirci tutti insieme e come dice il nostro inno: “Li pinseri di la testa, lassali stari che è festa”.