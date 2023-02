Continuano a vincere le squadre di Tennistavolo marsalese della “Lecocq”

Continua la sua marcia vincente la “Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo Marsala” che nella decima giornata, terza di ritorno, del Campionato di B2 girone I di Tennistavolo batte, nella Palestra dell’Istituto Cosentino del centro lilibetano, la TT Himera Randazzo “Cascino” per 5-1 mantenendo, così, la seconda posizione in classifica con 14 punti.

La formazione marsalese inizia bene l’incontro grazie a quattro vittorie su quattro sfide che fanno sembrare il match di facile lettura ed invece consegnano al campionato, una formazione che occupa, si, l’ultima posizione in classifica ma che in realtà mette in difficoltà i pongisti di Claudio Amato già dal primo incontro tra Guttuso e Casà, vinto dal primo per 3-2, ma costretto a recuperare il giovane imerese per ben due volte chiudendo a suo favore solo al quinto per 11-5.

Saranno sofferte anche le sfide del capitano Titone che ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per venire a capo di Violante e Di Falco. Buona la prestazione di Alessandro Amato che chiude i suoi due incontri per 3-0 chiudendo di fatto la sfida a favore del Team lilybetano.

In serie C2 girone A, la società, capitanata da Francesco Fosa, sconfigge in casa la Mediterranea Trapani per 5-2 grazie alle vittorie del doppio Amato/Gerardi, ed ai singolari di Gerardi, tre vittorie per lui, Amato e Maggio. In classifica, con 8 punti, i lilibetani raggiungono il TT Trapani Castiglione e si pongono a -2 dal TT Mazzola B.

In serie D1 girone A, invece, grande vittoria in trasferta a Palermo contro la Radiosa Mcl, per Baiata, Bellissimo e Bellafiore, con quest’ultimo rullo compressore con tre vittorie compreso il doppio, bene il giovane undicenne Bellissimo che chiude l’ultima sfida con un 3-0 su Midolo. In classifica, con 12 punti, la società occupa la terza posizione a -4 dalla capolista.