La Star Cycling Lab Marsala prima a Palermo con Giulia D’Aguanno

Si è disputata nel capoluogo siciliano, nell’area industriale di Brancaccio il Trofeo Città di Palermo, organizzato dall’associazione sportiva Grasso-Villanti. Presente e vittorioso il team della Star Cycling Lab di Marsala dei fratelli Stella.

Il gruppo sportivo lilybetano ha schierato 3 atleti: Ninni Stella nella batteria Under 45, Felice La Grutta nella batteria Over 45 e Giulia D’Aguanno prima classificata nella batterie delle donne. “Un avvio di stagione molto positivo per la squadra, fa ben sperare per il prosieguo, gli obiettivi più importanti sono i campionati regionali per gli agonisti e gli allievi che si disputeranno a fine primavera”, afferma Ninni Stella.