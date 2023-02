La Primavera Marsala ritorna a vincere contro il Regina Mundi

La Primavera Marsala è ritornata al successo nel Campionato di Prima Categoria che apre le porte alla salvezza. Contro la Regina Mundi, la squadra azzurra ha meritato ampiamente la vittoria, imponendosi con il risultato finale di 3 a 1.

Gli azzurri sono passati in vantaggio in avvio di gara con l’esperto Azzaro ma si sono fatti poi sorprendere a dieci minuti dalla fine del primo tempo da Madonna. Nella ripresa però in campo si è vista una sola squadra, quella di casa, che ha messo sotto gli avversari, sfruttando la giornata di grazia del giovane Forgia, il quale, con la sua personale doppietta, ha regalato la vittoria ai suoi.

“La nostra squadra è molto giovane ed ha attraversato una fase un pò difficile, adesso, grazie ad un grande lavoro di gruppo e all’esperienza dei più anziani, stiamo risalendo la china e abbiamo tutte le carte in regola per salvarci”, dichiara il D.G. Matteo Gerardi.

Il tabellino di gara

PRIMAVERA MARSALA 3 – REGINA MUNDI 1

Primavera: Ilario, Mezzapelle, Bonafede, Angileri, Marchese, Veltri, Paladino (10 st Forgia), Azzaro (30 st Accardi), Tumbarello (16 st Giacalone), De Marco (44 st Cudia), De Dia (1 st. Rallo)

Regina Mundi: Lepre, Pisciotta, Porzio, Cordaro, Madonna, Federico (34 st Seidita), Palazzotto, Gnoffo, Arena, Buccafusco, Musso (25 st. Cordaro)

Arbitro Lauria di Agrigento