Presentato il carnevale di Petrosino. Tutto il programma degli eventi. VIDEO

Capo tribù salvaci tu…”, “Mercoledì”, “Lego Centrico”, “Bollicine e Follie”: un carro e tre mini carri, realizzati dalle associazioni del territorio, insieme a diversi gruppi in maschera e alle loro coreografie, animeranno il Carnevale di Petrosino 2023. Un’edizione della ripartenza, dopo due anni di stop causati dal Covid, che da sabato 18 a martedì 21 febbraio regalerà momenti di gioia e divertimento a grandi e soprattutto piccini. Si tratta del programma del Carnevale di Petrosino 2023 che è stato presentato in una conferenza stampa dal sindaco Giacomo Anastasi e dal presidente del Consiglio Aldo Caradonna, alla presenza della giunta e di alcuni consiglieri comunali.

GUARDA IL VIDEO:

«Come ho ribadito più volte, il nostro è un Carnevale della ripartenza. Nonostante le difficoltà economiche dell’Ente, grazie soprattutto alla disponibilità, alla passione, all’amore per questa manifestazione da parte di tanti volontari, si è riusciti ad organizzare comunque l’evento che, ci tengo a sottolineare, sarà per l’amministrazione comunale a costo zero – ha dichiarato il sindaco Giacomo Anastasi –. Quanto necessario per lo svolgimento del Carnevale sarà infatti finanziato dalle entrate che la manifestazione stessa genererà, come l’occupazione di suolo pubblico e la concessione del PalaCarnival, a cui vanno ad aggiungersi le sponsorizzazioni di privati. Ed è per questo che voglio ringraziare tutti coloro che si sono messi in gioco per regalare le emozioni del Carnevale ai petrosileni e a quanti vorranno essere con noi in queste giornate di festa: le associazioni, che mosse da entusiasmo e voglia di stare insieme, di fare comunità, si sono spese per la realizzazione dei carri, la “Pro Loco Petrosino” e gli “Amici del Gregory Club”, i Gruppi “Musa”, “I Mitici”, “Bollicine & Follie”, ma anche chi ha investito tempo ed energie per partecipare al nostro Carnevale, come l’Istituto comprensivo “Gesualdo Nosengo” e l’associazione ANFFAS Marsala, senza dimenticare gli imprenditori del territorio che hanno scelto di dare un contributo importante alla “ripartenza”».

Tutto pronto, dunque, per il Carnevale 2023 che, come spiegato durante la conferenza stampa dai rappresentanti delle associazioni, «sarà un’occasione per regalare sorrisi e portare allegria a quanti parteciperanno alle iniziative in programma». L’augurio condiviso è che ci sia «un’ampia partecipazione di persone, adulti e bambini, non solo di Petrosino ma di tutto il territorio della provincia di Trapani[U1] ».

Il carnevale di Petrosino sarà inaugurato ufficialmente sabato alle ore 18.00, in viale F. De Vita: taglio del nastro e partenza della sfilata, che percorrerà viale G. Licari, piazza della Repubblica, via X Luglio, viale F. De Vita e viale G. Licari. A fare da cornice al corteo, ci saranno la “Via del Gusto”, dove si potranno assaporare specialità locali, e un luna park con giostre per tutte le età. E ancora, il Carnevale dei bambini, dalle ore 16, e serate in musica, dalle ore 23.30, al PalaCarnival, in piazza della Repubblica. A chiudere la manifestazione, martedì 21, alle ore 21.00, saranno i Trikke e Due Cabaret con l’esibizione dei gruppi in maschera.