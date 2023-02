L’Itet “Garibaldi” di Marsala a EUgame si interroga sulla guerra

Continuando il lavoro iniziato negli scorsi anni, la IV C SIA dell’ITET “Garibaldi” di Marsala ha partecipato al progetto “EUgame – l’Europa a scuola”, un percorso didattico-informativo volto a socializzare gli studenti ai temi dell’Unione Europea.

Il progetto intende contribuire all’apprendimento della storia dell’integrazione sovranazionale, all’approfondimento della conoscenza delle Istituzioni comuni e delle loro interazioni nella formazione del processo decisionale europeo, all’analisi del ruolo che l’Unione svolge oggi su alcune questioni fondamentali. Il progetto pilota – nell’ambito del Piano di Azione 2022/2023 dello Europe Direct Roma Innovazione, insieme a Europe Direct Siena, Trapani Sicilia, Roma Tre e Romagna – vuole far conoscere ai giovani le opportunità che l’Europa offre.

Le squadre di studenti, dopo la formazione, si sono misurate nell’Euroquiz e in sfide con la realizzazione di video sul tema dell’Unione europea di fronte alla guerra russa all’Ucraina. Gli studenti del Commerciale di Marsala hanno spiegato il loro lavoro: “Partendo dalle immagini di questo terribile conflitto, abbiamo raccontato come vorremmo che l’Europa agisse, andando oltre gli attuali limiti e ponendosi con una maggiore unità nello scenario internazionale. Abbiamo affrontato le problematiche inerenti alla crisi energetica esaminando le cause e le possibili soluzioni”.

“Lo storytelling digitale si conferma una metodologia didattica attiva e funzionale” per la docente tutor Antonella Milazzo, per una “scuola al passo coi tempi” come vuole far diventare l’ITET di Marsala, la preside Loana Giacalone.