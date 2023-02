La discarica di Borranea riapre, i comuni trapanesi riprendono con la raccolta RSU

Riapre la discarica di Borranea di Trapani che riprende la sua attività di smaltimento dei rifiuti indifferenziati. All’inizio di questa settimana, la notizia, aveva destato l’allarme generale e alcuni comuni sono corsi ai ripari.

Così gli enti comunali riprendono man mano la normale raccolta RSU.

A Marsala – grazie a una azione propedeutica svolta dall’Amministrazione e in particolare dal Sindaco Massimo Grillo e dall’Assessore all’Ambiente Michele Milazzo – la raccolta si è svolta regolarmente e continuerà come tale.

“La chiusura della discarica di Trapani, che riapre oggi, nella nostra Città non ha prodotto nessuna interruzione del servizio di raccolta della frazione indifferenziata “porta a porta” – fa presente il sindaco Grillo -. Ciò in virtù di un’attenta politica nella gestione della raccolta differenziata coordinata dall’Assessore Michele Milazzo cui rivolgo un sentito plauso unitamente al Dirigente e al personale del settore Servizi Pubblici Locali. Quello che è importante, e non finirò ma di ripeterlo, e che la pulizia e la tutela dell’ambiente in Città passa anche attraverso il nostro contributo. Da qui l’ulteriore invito ai cittadini per una fattiva collaborazione attraverso l’attuazione della differenziata che deve essere fatta correttamente rispettando i giorni e l’orario di smaltimento delle varie frazioni dei rifiuti”.

Anche a Petrosino si potrà quindi esporre nuovamente l’RSU porta a porta regolarmente e come previsto da calendario.

A Castellammare del Golfo riprende la raccolta dei pannolini il lunedì, mercoledì e sabato e come da calendario ordinario giovedì sarà regolarmente raccolto il “secco” residuo, cioè la spazzatura indifferenziata.

Il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore all’Ambiente Antonio Senia fanno presente che «a seguito della chiusura della discarica di Trapani, si sono verificati disagi in tutta la provincia; a Castellammare è saltato solo il turno di lunedì della raccolta pannolini ma sono stati evitati ulteriori disagi con la ripresa regolare della raccolta rifiuti indifferenziati che si prevedeva non potesse essere effettuata. Giovedì, invece, la raccolta del secco residuo ci sarà regolarmente ed i rifiuti potranno continuare ad essere esposti come da calendario».

«Evitati disagi ed ulteriori difficoltà, invitiamo sempre i cittadini ad effettuare correttamente la raccolta differenziata e rispettare modalità di conferimento poiché – concludono il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore all’Ambiente Antonio Senia – l’abbandono di rifiuti continua ad essere un gravissimo problema di inciviltà che crea enormi danni all’ambiente ed al decoro urbano».

L’ufficio Ambiente del Comune di Alcamo e la Roma Costruzioni, rendendo noto che l’impianto di destinazione finale della raccolta RSU ha ripreso la sua attività, fa sapere che a partire da oggi, 15 febbraio, il ritiro della frazione indifferenziata sarà svolto regolarmente sia per le utenze domestiche (zona azzurra e verde) che per quelle non domestiche.