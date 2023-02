Alcamo si prepara alle iniziative di Carnevale

Ritorna, dopo lo stop causato dalla pandemia l’appuntamento con il Carnevale della Città di Alcamo, a partire da giovedì 16 e fino a lunedì 20 febbraio, tanti incontri per grandi e piccoli, per trascorrere insieme momenti lieti e festosi.

Come già negli anni passati, l’amministrazione ha affidato alle Associazioni “Carnevale Alcamese” e “Proloco Città di Alcamo” l’organizzazione degli eventi che, oltre a coinvolgere la cittadinanza, rappresentano una valida occasione di promozione, valorizzazione e richiamo turistico per il territorio.

“Siamo contenti di poter festeggiare il Carnevale in allegria ed insieme, senza le limitazioni degli scorsi anni – dichiarano congiuntamente il sindaco Domenico Surdi e l’assessore allo spettacolo Donatella Bonanno -; abbiamo coinvolto le associazioni del territorio che, da anni, fanno un ottimo lavoro per organizzare una Festa coinvolgente ed attrattiva non solo per i cittadini alcamesi ma anche per i comuni viciniori. Ci sarà un appuntamento anche per i nonni presso il Centro Diurno Agostino Messana, perché il Carnevale vuole essere spensieratezza non solo per i più piccoli ma anche per i nostri anziani; naturalmente non mancheranno i momenti per i giovanissimi; e la musica in piazza Ciullo con i Calandra&Calandra”.