Coniugi fatti scendere dal volo Pisa-Trapani, perdono la causa contro Ryanair. Questa la storia

È il 23 aprile del 2010 quando è tutto pronto per il volo che da Pisa torna allo scalo trapanese di Birgi, con Ryanair. Prima di sistemarsi al suo posto, un passeggero cerca di infilare il proprio giaccone nella cappelliera riservata ai bagagli. L’hostess glielo fa notare e qui, inizia “l’ira funesta” dell’uomo, un 82enne, che inizia a litigare prima con lei e poi con un’altra convinto delle sue ragioni.

A distanza di 13 anni e dopo una causa in primo e secondo grado, la vicenda è terminata con l’uomo che ha intentato causa alla compagnia ma che l’ha persa dovendo adesso pagare 12mila euro di spese legali alla compagnia.

La storia viene raccontata oggi su Il Tirreno: il comandante, allora, li fece scendere dall’aereo tramite un agente di sicurezza salito a bordo, prendendo la decisione dello “sbarco forzato” per motivi di sicurezza. I due tornarono a casa con un altro volo.

Ira per l’uomo, lacrime per la moglie. Così, facendo causa a Ryanair, la coppia chiese un milione di euro come risarcimento del danno.

Per la Corte d’Appello, il comandante ha agito correttamente e la sentenza ha respinge la richiesta di danni dei coniugi: “Il passeggero, nonostante tale condotta non fosse consentita dai protocolli di sicurezza, aveva insistito per riporre il proprio giaccone nelle cappelliere, prioritariamente destinate al posizionamento del bagaglio a mano, esternando le proprie lamentele con tono elevato nei confronti di una hostess e polemizzando sull’uso della lingua inglese su un aeromobile che si muoveva in territorio italiano”.