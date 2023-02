Marsala: in via Itria problemi con illuminazione pubblica e pulizia delle strade

Gli abitanti di via Itria lamentano da giorni alcuni disservizi nella centrale area della Città di Marsala. “Ogni giorno le lampade dell’illuminazione pubblica si accendono in orari sbagliati, con spreco di energia. Di pomeriggio si accendono dalle 18.30, ma rimangono accese fino alle 7.30 del mattino seguente”, ci dicono i residenti di via Itria. Ma malumori sorgono anche per la strada che “… non si può pulire mai con la spazzatrice comunale, ci sono sempre auto parcheggiate a tutte le ore senza rispettare i divieti di pulizia notturna”.

E così la via spesso è sporca e piena di cartacce e spazzatura varia, spesso trasportata anche dal vento.