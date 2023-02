Uccio De Santis fa il pieno all’Impero di Marsala in attesa di Antonello Costa

Domenica scorsa, per la rassegna “Lo Stagnone… scene di uno spettacolo”, organizzata dalla Compagnia Sipario, è andato in scena l’attore comico Uccio De Santis con lo spettacolo “Stasera con Uccio”. Il Teatro Impero era gremito ed ha accolto De Santis tra tanti applausi, che ha regalato sorrisi e risate al pubblico presente.

La rassegna continua domenica 5 marzo alle ore 18 con Antonello Costa e.. Corpo di ballo in “C’è Costa per te”. Come Maria De Filippi con “C’è posta per te” risolve i problemi degli italiani, Antonello con “C’è Costa per te” proverà a risolvere quelli del pubblico in sala, ma con il sorriso. Per informazioni, prenotazioni e prevendita è possibile chiamare ai numeri 320.8011864 oppure: 338.2615790 o rivolgersi presso la Pro Loco in via XI Maggio o presso I Viaggi dello Stagnone, in via Dei Mille n. 45. È possibile acquistare i biglietti di online su Liveticket.